السعودية: دعمنا «التحالف» بـ 100مليون دولار لعدم عودة المنظمات الإرهابية إلى سورية

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أكد مجلس الوزراء السعودي أن إسهام المملكة بمبلغ 100 مليون دولار لمصلحة التحالف الدولي، الهدف منه ضمان عدم عودة المنظمات الإرهابية لتهديد سورية أو جيرانها.

وأوضح وزير الإعلام السعودي، الدكتور عواد العواد، في بيان له عقب جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، عقدت أمس، أن «مجلس الوزراء، استعرض جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على الساحة الدولية»، وثمّن «إسهام المملكة بمبلغ 100 مليون دولار لمصلحة التحالف الدولي، من أجل التصدي لمخططات تنظيم داعش الإرهابي في المناطق المحررة من التنظيم شمال شرق سورية».

وأضاف العواد، أن «المجلس أكد أن هذا الإسهام يهدف إلى دعم جهود التحالف لإعادة تنشيط المجتمعات المحلية»، مشيراً إلى أنها «ستركز على مشروعات استعادة سبل العيش والخدمات الأساسية وإنقاذ الأرواح والمساعدة على تسهيل عودة النازحين السوريين، وضمان عدم عودة (داعش) وغيرها من المنظمات الإرهابية لتهديد سورية أو جيرانها».