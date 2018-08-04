إسرائيل تغلق مستشفى ميدانياً على الحدود مع سورية

المصدر: القدس المحتلة - أ.ف.ب

أعلن الجيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أمس، أنه أغلق مستشفى ميدانياً كان قد أقامه في الجولان السوري المحتل بمحاذاة الحدود الفاصلة مع سورية بعد توقف نشاطه أخيراً.

وقال جيش الاحتلال إن «القوات الإسرائيلية بدأت إخلاء المستشفى الميداني (مازور لاداخ) الذي أقيم في أغسطس 2017 في جيب إسرائيلي قرب الحدود السورية. بعد أن توقف نشاطه في الآونة الأخيرة».

وكان النظام السوري استعاد السيطرة على مدينة القنيطرة بالجنوب في 27 يوليو بعد خروج المقاتلين المعارضين منها، ورفع الأعلام السورية على المعبر الحدودي مع إسرائيل.

وسيطرت فصائل معارضة وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على مدينة القنيطرة والمناطق القريبة من الحدود مع إسرائيل، إثر اندلاع النزاع بسورية في 2011.