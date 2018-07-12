تجدد المعارك في ريف اللاذقية

المصدر: دمشق - د.ب.أ

عاد التصعيد إلى جبهة ريف اللاذقية، غرب سورية، بعد هدوء دام أشهراً بين القوات الحكومية وفصائل المعارضة، وسط تدخل الطائرات الحربية الروسية.

وقال مصدر في الفرقة الساحلية التابعة للجيش السوري الحر: «شنت مقاتلات حربية روسية خمس غارات استهدفت محاور بلدة الكبانة، في منطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، كما شنت طائرات حربية سورية غارات أخرى على تلك المنطقة، كما شنت فصائل المعارضة هجوماً على الحواجز المحيطة ببلدة نوارة في تلك المنطقة». وكشف المصدر أن «مسلحين من جماعة أنصار الإسلام نفذوا، أول من أمس، عملية انتحارية على مواقع القوات الحكومية، في محور بلدة الزيارة بجبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، حيث سقط قتلى وجرحى من عناصر الموقعين المستهدفين، بينهم ضابط إيراني، إضافة إلى أسْر عدد من العناصر». ونقلت صفحات تابعة للمعارضة السورية، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عشرات من القوات الحكومية والقوات الموالية لها سقطوا قتلى وجرحى، منذ مطلع الشهر الجاري، وأن المعارك التي يشهدها الريف الشمالي هي الأعنف منذ ثلاث سنوات.