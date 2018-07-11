إسرائيل لا تستبعد إقامة علاقات مع الحكومة السورية

المصدر: القدس المحتلة ــ وكالات

قال وزير الحرب الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أمس، إن إسرائيل لا تستبعد احتمال إقامة علاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد في المستقبل.

ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي سيطرت فيه حكومة النظام السورية على مناطق بجنوب سورية، الأسبوع الماضي، حيث تمكنت من استعادة السيطرة على أراضٍ كانت واقعة تحت سيطرة المعارضة خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ سبعة أعوام.

ولدى سؤاله حول ما إذا كانت إسرائيل ستقيم علاقات مع سورية، أجاب ليبرمان «تقييمنا يشير إلى أننا بعيدون كثيراً عن ذلك، ولكننا لا نستبعد أي شيء».

وكان ليبرمان تحدث بحدة ضد الجيش السوري، محذراً إياه من الدخول إلى المنطقة المنزوعة السلاح في هضبة الجولان، التي تم إقامتها بعد الحرب مع إسرائيل 1973. وقال ليبرمان أثناء تجوله في هضبة الجولان «أي جندي سوري يعثر عليه في المنطقة المنزوعة السلاح يعرض حياته للخطر»، لكن ليبرمان أقر في ما يبدو بأن الأسد سيستعيد السيطرة على الجانب السوري من الجولان.