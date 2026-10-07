روسيا تنفي أي "خطر وبائي" بعد تقارير عن حالة وفاة بالطاعون في سيبيريا

أكدت السلطات الروسية الأربعاء عدم وجود "أي خطر وبائي" في سيبيريا عقب وفاة موظفة في مختبر بمعهد متخصص في أبحاث الطاعون، منددة بـ"معلومات مضللة" حول هذه القضية في ظل تزايد المطالبات بمزيد من الشفافية.

ودعت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية روسيا إلى التحلي بالشفافية بشأن وفاة موظفة في معهد لأبحاث الطاعون بمنطقة إيركوتسك في سيبيريا الأسبوع الماضي، إذ أفادت تقارير عن وفاتها بالمرض.

وأعلنت سلطات منغوليا المجاورة عن تشديد مراقبتها للحدود.

والجمعة، أفادت وسائل إعلام روسية عدة بوفاة المرأة التي كانت تعمل في معهد مكافحة الطاعون في إيركوتسك. ووفق موقع "بيبول أوف بايكال" الإخباري، يُرجح أنها أصيبت بالطاعون الرئوي إثر انكسار أنبوب اختبار.

وأكدت وكالة الصحة الروسية أن المراقبة الطبية لأكثر من 90% من الأشخاص الذين خالطوا المرأة قد انتهت، مشيرة إلى أن "أي مشاكل صحية مرتبطة بمرض معدٍ لم تُرصد"، ومؤكدة في الوقت ذاته عدم وجود "أي خطر وبائي يهدد سكان مدينة إيركوتسك ومقاطعتها".

ووفق الوكالة الصحية، كانت موظفة المختبر "قد تلقت اللقاح وتتمتع بمناعة ضد العدوى الخطيرة التي كانت تتعامل معها"، كما خلصت لجنتان من خبراء السلامة البيولوجية إلى أنه "لم يتم رصد أي حالة طوارئ مرتبطة بالتعامل مع الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض".

وكانت لجنة صحية أكدت سابقا أن التحاليل التي أُجريت للمرأة بعد وفاتها أفضت إلى استنتاج أن السبب هو "التهاب رئوي" مجهول المصدر، وأنه "لم يتم رصد أي كائن دقيق مرتبط بالنشاط المهني للشابة في عينات المواد الحيوية الخاصة بها".

غير أن منظمة الصحة العالمية أعلنت الأربعاء أنه ليس في وسعها راهنا إجراء تقييم شامل للوضع، إذ ليس لديها "لمحة شاملة" عن واقع الحال.

واعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن "وسائل الإعلام تنقل الكثير، والغالبية العظمى مما تنشره بخصوص هذا الوضع هي معلومات كاذبة".

على صعيد متصل، قال بيسكوف إنه "لا يملك أي معلومات" بشأن طلب أميركي لتشارُك المعطيات حول وفاة موظفة المختبر، مشيرا إلى أن موسكو كانت قد أبلغت منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار إلى أن هناك مكالمة هاتفية "مقررة" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة هذا الوضع، مضيفا أنها ستجري "قريبا جدا".

من جانبها، طالبت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إيفا هرنسيروفا روسيا بمعلومات "سريعة وشفافة".

كما دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الأربعاء موسكو إلى توضيح "التقارير الإعلامية التي تتحدث عن إصابة موظف ثان بالتهاب رئوي مجهول السبب".

وقدّرت المنظمة الثلاثاء أن المخاطر "منخفضة" بالنسبة لروسيا و"منخفضة للغاية" بالنسبة لأوروبا، عقب "التقييم الأولي للمخاطر" الذي أجرته.