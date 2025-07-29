الحكومة اللبنانية تعلن الحداد يوم 4 أغسطس

أعلنت الحكومة اللبنانية الحداد الرسمي يوم الإثنين 4 أغسطس، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لانفجار مرفأ بيروت.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في بلاغ لها : "استنادا إلى المرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 8007 تاريخ 23/7/2021، يعلن الحداد الوطني يوم الإثنين الموافق لـ 4 أغسطس 2025 في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، وتُنكس الأعلام على الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، كما تعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتناسب مع الذكرى الأليمة، وتضامنا مع عائلات الشهداء والجرحى وعائلاتهم".

يذكر أن انفجار مرفأ بيروت الذي شهده لبنان في الرابع من أغسطس من عام 2020، هو الانفجار الذي صنف كواحد من أقوى 10 انفجارات في العالم، وأسفر عن 200 قتيل وحوالي 6000 مصاب، ودمر نصف العاصمة اللبنانية بيروت.