100 يوم من التصريحات الصادمة منذ بداية ولاية ترامب

منذ عودته إلى البيت الأبيض، أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسلسلة تصريحات صادمة تضمّنت إعلانات مثيرة للجدل وتراجعات مفاجئة وشملت مواضيع منها الدِّين والهجرة والدبلوماسيّة.

في ما يلي بعض التصريحات التي طبعت أوّل مئة يوم من رئاسته:

"الله أنقذني"

كرّر ترامب في اليوم الأوّل من ولايته الثانية أنّ الله "أنقذه" من محاولة اغتيال في 13 يوليو في بنسلفانيا حتّى يتمكّن من "جعل أميركا عظيمة مجددا".

وأعرب عن إيمان "يشعر به بقوّة أكبر" الآن، ماضيا إلى حد القول إنّ الأميركيين لا يمكنهم أن "يكونوا سعداء من دون الدِّين".

"ريفييرا الشرق الأوسط"

أعلن ترامب، قطب العقارات السابق، أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن رؤيته "المذهلة" لقطاع غزّة المدمر نتيجة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، والقاضية بـ"السيطرة" على القطاع الفلسطيني وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

وفاجأت هذه التصريحات الصحافيين الحاضرين وأثارت موجة غضب دولية.

زيلينسكي "ديكتاتور"

انتقد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرارا، حتى إنه وصفه بـ"الديكتاتور غير المُنتخَب"، قبل أن يصل التوتر بينهما إلى ذروته في المكتب البيضوي، حين شن الرئيس ونائبه جاي دي فانس هجوما لاذعا على زيلينسكي خلال اجتماع انتشرت مشاهده على نطاق واسع.

في الوقت نفسه، انخرط ترامب في محادثات مع موسكو، متجاوزا الأوروبيين، وأجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي "لطاما كانت تربطه به علاقة جيدة" والذي يعتبره "ذكيا".

"استغلال الولايات المتحدة"

اعتبر ترامب أنّ سبب إنشاء الاتحاد الأوروبي هو "استغلال" الولايات المتحدة.

وهاجم الأوروبيين مرارا مستخدما هذه العبارة، ومتّهما إيّاهم بأنهم "انتهازيون"، لكن أوروبا لم تكن وحدها في مرمى انتقاداته، إذ اعتبر ترامب أيضا أنّ زيارة الرئيس الصيني لفيتنام تهدف إلى "الإضرار" بالولايات المتحدة.

كندا "ولايتُنا العزيزة الحادية والخمسون"

أعلن ترامب مرارا رغبته في جعل كندا "الولاية الأميركيّة الحادية والخمسين"، واصفا الحدود مع الجارة الشماليّة للولايات المتحدة بأنها "خطّ مصطنع".

ولم يتوقّف الرئيس الأميركي عند هذا الحدّ، بل قال أيضا "نحن بحاجة" إلى غرينلاند و"سنستعيد" قناة بنما.

"إقالة" قاضٍ

دخل ترامب في صراع مفتوح مع السلطة القضائيّة عندما طالب بـ"إقالة" قاضٍ فدرالي منع ترحيل مهاجرين. وشبّه ترامب، وهو أوّل رئيس يُدان بحكم جنائي، هذا القاضي بـ"القضاة الفاسدين" الذين مثُل أمامهم، خصوصا خلال محاكمته في نيويورك العام الماضي.

كما يصف ترامب القضاة الذين يُعارضون قراراته بأنهم "متطرّفون" و"مسيّسون".

"ذكر وأنثى"

خلال حملته الانتخابية، أعلن ترامب في حفل تنصيبه أنه "اعتبارا من هذا اليوم ستكون السياسة الرسميّة لحكومة الولايات المتحدة الاعتراف بوجود جنسَين فقط، الذكر والأنثى".

"لا يمزح" بشأن ولاية ثالثة

لمّح ترامب مرارا إلى إمكان ترشّحه لولاية ثالثة، وهو أمر يحظره الدستور الأميركي.

وأعلن ترامب أنه "لا يمزح" بشأن ذلك، قائلا إن هناك "وسائل" لتحقيق هذا الهدف، مثل سيناريو يقضي بترشّح نائب الرئيس جاي دي فانس للرئاسة ثمّ تنازله عنها لترامب، لكنّ هذا الخيار غير دستوري.