صورة طفل من غزة تفوز بـ"جائزة العام الصحافية العالمية"

فازت صورة الطفل الفلسطيني محمود عجور، البالغ من العمر 9 سنوات، بجائزة "أفضل صورة صحافية في العالم" لعام 2025، بحسب ما أعلنته لجنة الجائزة، خلال حفل أقيم في مقرها بالعاصمة الهولندية أمستردام.

والتقطت الصورة الصحافية الفلسطينية سمر أبو عوف المقيمة في قطر، للطفل الفلسطيني الذي فقد ذراعيه في الحرب، لصالح صحيفة "نيويورك تايمز" التي نشرتها في الصفحة الأولي في عددها بتاريخ 26 نوفمبر 2024 تحت عنوان "أنقذوا غزة".

وتظهر الصورة الطفل محمود عجور بعد بتر ذراعيه من تحت الكتفين. وقالت أبو عوف في بيان صادر عن منظمة طوورلد برس فوتو": "من أصعب الأمور التي شرحتها لي والدة محمود كانت عندما أدرك لأول مرة أنه فقد ذراعيه، فسألها: كيف سأستطيع معانقتك الآن؟".

وتم اختيار الفائز في الدورة الـ68 من المسابقة المرموقة للتصوير الصحافي من بين 59,320 صورة شارك بها 3,778 مصورا من 141 دولة.

وقالت جمانة الزين خوري، المديرة التنفيذية لمؤسسة صور الصحافة العالمية "هذه صورة هادئة تُعبّر بصوت عالٍ. تروي قصة فتى واحد، وتروي قصة حرب ستترك أثرها على أجيال".

وقالت رئيسة لجنة التحكيم لوسي كونتيسيلو، مديرة التصوير في صحيفة لوموند الفرنسية: إن حياة هذا الصبي تستحق أن نفهمها، وهذه الصورة تفعل ما يمكن أن تفعله الصحافة التصويرية العظيمة.

والطفل الفلسطيني محمود عجور أصيب أثناء فراره من هجوم إسرائيلي على غزة في مارس 2024 "وبعد أن استدار ليحث عائلته على المضي قدمًا، أدى انفجار إلى قطع أحد ذراعيه وتشويه الآخر".