وفيات وإصابات جراء انهيار مبنى من 4 طوابق في أسيوط

المصدر:
  • القاهرة - د ب أ
التاريخ:

لقي ثمانية مصريين حتفهم وأصيب شخص اليوم الأربعاء في انهيار منزل في محافظة أسيوط ( 380 كم جنوب القاهرة ) .

وتلقت مديرية  أمن أسيوط  اخطارا بوقوع حادث انهيار عقار مكون من أربعة  طوابق مأهول بالسكان شرق أسيوط .

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من انتشال  ثمانية جثث بينهم نساء وثلاثة  أطفال تم نقلهم إلى المشرحة ، وتواصل القوات أعمال البحث عن آخرين أسفل الأنقاض.

وحسب صحيفة الوطن المصرية أعلنت محافظة أسيوط توفير سكن بديل لنقل الحالات الطارئة جراء انهيار العقار،وتشكيل لجان مختصة لبحث أسباب الانهيار ، لتحديد وجود شبهة جنائية من عدمها، مع اتخاذ القرار الفوري ضد المتسبب، وتحويله لجهات التحقيق.

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