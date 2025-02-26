انقطاع الكهرباء عن الملايين في تشيلي

ضرب انقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائى تشيلي ، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور، وإصابة العديد من الأعمال التجارية بالشلل ، وترك معظم أنحاء البلاد بدون كهرباء.

وأفادت خدمة الاستجابة الوطنية للكوارث في تشيلي "سينابريد"، بأنها تلقت تقارير عن انقطاع في إمدادات الكهرباء الذي تسبب في انقطاع كهربائي ضخم عبر أكثر من عشر مناطق في البلاد، بما في ذلك العاصمة سانتياجو، حيث قالت السلطات إن خدمة المترو ستتوقف حتى إشعار آخر.

وأكدت شركة توزيع الكهرباء في البلاد "سايسا"، التي تخدم أكثر من مليون شخص في جميع أنحاء تشيلي، أن انقطاعا كهربائيا على مستوى البلاد قد أثر على جميع عملائها ، كما تعطلت خدمات الهاتف المحمول في بعض أجزاء البلاد.

وفرضت حكومة تشيلي حظر تجول بسبب انقطاع التيار الكهربائي.