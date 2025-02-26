زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب جزيرة سولاويزي الإندونيسية

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم، قبالة جزيرة سولاويزي الإندونيسية، من دون أن ترد تقارير عن إصابات أو أضرار.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إنّ الزلزال وقع على عُمق 10 كيلومترات قبالة سواحل مقاطعة شمال سولاويزي.

من جهتها، أعلنت الوكالة الإندونيسية للأرصاد الجوية، أنّ قوة الزلزال بلغت 6 درجات ، مشيرة إلى أنّ لا خطر لحدوث تسونامي.