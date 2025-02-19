العواصف الشتوية تضرب الساحل الشرقي الأميركي

تستهدف أحدث سلسلة طويلة من العواصف الشتوية الساحل الشرقي الأميركي مباشرة، مما يهدد بتساقط ثلوج كثيفة وبعض الجليد في عدة ولايات أميركية.

وانتشرت عاصفة تسببت في تساقط ثلوج في الغرب الأوسط عبر وادي تينيسي وأوهايو، اليوم، مما جلب قدرا من البؤس في بعض الأماكن، التي بدأت للتو في التعافي من الفيضانات المميتة التي حدثت نهاية الأسبوع.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إنه من المحتمل تساقط ثلوج يصل ارتفاعها إلى 25 سنتيمترا على طول الساحل الأطلسي في ولاية فيرجينيا، ومن المتوقع أيضا تراكم كميات كبيرة من الجليد في شرق ولاية نورث كارولينا .

وأعلن حاكم ولاية نورث كارولينا جوش شتاين حالة الطوارئ، أمس الثلاثاء، تحسبا لتساقط مزيج من الجليد والثلوج اليوم الأربعاء.

