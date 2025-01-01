ليلة رأس السنة.. انقطاع شامل للكهرباء عن إحدى الجزر

تسبب عطل خطير في شبكة الكهرباء في بورتوريكو في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع أثر على جزء كبير من الجزيرة، وفقا لمنشور على حساب حاكم بورتوريكو بيدرو بيرلويسي على موقع X.

وبدأ انقطاع التيار الكهربائي في ليلة رأس السنة الجديدة صباح الثلاثاء في الساعة 5:30 صباحا، وفقا لشركة LUMA Energy، وهي شركة الطاقة الكندية الأمريكية المسؤولة عن توزيع ونقل الطاقة في الجزيرة.

وتسبب الانقطاع في البداية في انقطاع التيار الكهربائي عن ما يقرب من 90٪ من العملاء. اعتبارا من الساعة 9 مساء بالتوقيت الشرقي، كان ما يزيد قليلا عن 765000 مستخدم، أو أكثر من 50٪ من العملاء، لا يزالون بدون كهرباء، ولكن تمت استعادة الخدمة في المستشفيات والمرافق الرئيسية الأخرى، بما في ذلك هيئة المياه والصرف الصحي، حسبما قالت الشركة.

وقال بيرلويسي: "يمكننا أن نبلغ أن العمل جار بالفعل لاستعادة الخدمة مع محطات سان خوان وبالو سيكو".

وقالت شركة الطاقة إنه في حين لا يزال سبب الانقطاع قيد التحقيق، يبدو أن هناك مشكلة في خط تحت الأرض.

وقالت الشركة إن مركز عمليات الطوارئ التابع لشركة لوما إنرجي يعمل لاستعادة النظام الكهربائي والطاقة إلى الجزيرة في أسرع وقت ممكن.

وأضافت الشركة أن عملية الاستعادة الكاملة ستستغرق حوالي يوم أو يومين.

وأعرب السكان عن استيائهم من الانقطاعات، أمس، قبل احتفالات عام 2025.

هذا الانقطاع في التيار الكهربائي هو أحدث مرة يتعثر فيها نظام الطاقة غير المتسق في بورتوريكو على نطاق واسع.

وكانت انقطاعات التيار الكهربائي في الجزيرة مصدر إحباط طويل الأمد للبورتوريكيين الذين يعتمدون على شبكة كهرباء هشة وغير جيدة الصيانة، مع تباطؤ جهود التحديث على مدى عدة عقود، أولا من قبل كيان مملوك للقطاع العام واليوم من قبل جهة خاصة.

أدى انهيار الشبكة في عام 2017 بعد إعصار ماريا إلى ترك مئات الآلاف من الناس بدون كهرباء لعدة أشهر. اعتبر الانقطاع أكبر انقطاع في تاريخ الولايات المتحدة من حيث العدد الإجمالي لساعات الكهرباء الضائعة.

منذ ذلك الحين، منحت وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية الأمريكية 9.9 مليار دولار لمشاريع دائمة لإصلاح الأضرار الناجمة عن إعصار ماريا. تولت شركة LUMA Energy إدارة الشبكة في عام 2021 من هيئة الطاقة الكهربائية في بورتوريكو المملوكة للحكومة، والمعروفة باسم PREPA. تتولى شركة Genra PR مسؤولية إنتاج الطاقة وبدأت العمليات في عام 2023.

ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة. بعد إعصار إرنستو في أغسطس، انقطع التيار الكهربائي عن حوالي نصف عملاء الكهرباء في الجزيرة في وقت ما، وفقا لشركة LUMA Energy.