مقتل 50 شخصاً وفقدان 15 جراء الأمطار الغزيرة في الصين

قتل 50 شخصاً وفقد 15 آخرون، حتى مساء أمس الإثنين، جراء الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار "جايمي" والتي هطلت على مدينة تسيشينغ بمقاطعة هونان وسط الصين، وفقاً لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، نقلاً عن السلطات المحلية في المدينة.



ومنذ أواخر يوليو الماضي، أثرت عواصف مطيرة ناجمة عن الإعصار "جايمي" بشدة على مدينة تسيشينغ، مما تسبب في حدوث فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية.