مقتل 5 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة بالبرازيل

قتل خمسة أشخاص عندما تحطمت طائرة صغيرة، ذات محركين في مزرعة ببلدة أبياكاس في ولاية ماتو جروسو غربي البرازيل.



ونقلت شبكة "جلوبو نيوز" الإخبارية البرازيلية عن الشرطة، قولها، إن الطائرة التي تتسع لسبعة أشخاص، في طريقها إلى مدينة روندونوبوليس.



وقالت القوات الجوية البرازيلية، إنه تم إرسال فريق خبراء من مركز التحقيق والوقاية من الحوادث الجوية إلى أبياكاس للتحقيق في أسباب الحادث.