وفاة 11 شخصاً إثر حريق بمبني تجاري في مانيلا

لقي 11 شخصاً على الاٌقل حتفهم، اليوم ، في حريق اندلع بمبنى سكني وتجاري مكون من خمسة طوابق في منطقة تشايناتاون بالعاصمة الفلبينية مانيلا.



وقال نيلسون تي، المسؤول المنتخب عن المنطقة التي اندلع فيها الحريق،:"إن عدداً من الباعة يستخدمون المبنى لتخزين بضائعهم في الليل، ولم يتضح بعد ما إذا كان المزيد من الأشخاص قد حوصروا وهناك مخاوف من أن يكونوا قد لقوا حتفهم".



و أفاد مسؤولون في إدارة الإطفاء الفلبينية، بأنه تم إخماد الحريق بعد حوالي ثلاث ساعات من الإبلاغ.