البرق يودي بحياة 8 أشخاص في جنوب شرق باكستان

لقى ثمانية أشخاص حتفهم أمس الاثنين بينهم ستة أفراد من أسرة واحدة بعدما صعقهم البرق في إقليم السند بجنوب شرق باكستان.



وذكرت صحيفة ذا نيشن الباكستانية أن الشرطة أفادت بأن ستة أشخاص من أسرة واحدة كانوا في الحقل عندما صعقهم البرق ولقوا حتفهم جميعا.



وفي واقعة منفصلة، لقى رجل / 40 عاما/ وفتاة / 11 أعوام/ حتفهما بسبب صاعقة البرق .



وعلاوة على ذلك، تردد أن 20 حيوانا نفقوا في هذه الحوادث.