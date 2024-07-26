ترامب أم هاريس؟؟.. أوباما يحسم مرشحه للانتخابات الرئاسية!!

بعد صمت دام أياما عقب إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن تنحيه من السباق الرئاسي لصالح نائبته كامالا هاريس، أعلن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما مرشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية.

وقال أوباما، اليوم، إنه يدعم ترشيح نائبة الرئيس كامالا هاريس للبيت الأبيض عن الحزب الديمقراطي.

وكتب أوباما على منصة "إكس": "اتصلنا أنا وميشيل في مطلع الأسبوع بصديقتنا كامالا هاريس. قلنا لها إننا نعتقد أنها ستكون رئيسة ممتازة للولايات المتحدة وإنها تحظى بدعمنا الكامل".

وكان أوباما امتنع بالأيام الماضية عن دعم ترشيح هاريس للانتخابات الرئاسية الأميركية 2024.

وكتب أوباما في بيان له عقب تنحي بايدن عبر منصة "ميديوم": "سنبحر في المجهول خلال الأيام المقبلة، لكن لدي ثقة استثنائية بأن قادة حزبنا سينظمون استفتاء عادلا يخولهم اختيار مرشح متميز بدلا من بايدن".

وأردف: "أعتقد أن رؤية جو بايدن لأميركا كريمة ومزدهرة وموحدة توفر الفرص للجميع ستكون واضحة تماما في المؤتمر الديمقراطي في أغسطس، وأتوقع أن يكون كل واحد منا مستعدا لحمل رسالة الأمل والتقدم هذه إلى نوفمبر وما بعده".

ولم يأت بيان أوباما حينها ولو لمرة واحدة على ذكر هاريس كمرشح بديل لمنصب الرئيس عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية 2024.

ورغم ذلك، أفادت قناة "إن بي سي نيوز" الأميركية، أمس، أن أوباما وهاريس على اتصال وثيق منذ أن أعلنت ترشحها للرئاسة يوم الأحد، وأجريا محادثات متعددة هذا الأسبوع مع بدء حملتها.

ونقلت القناة عن مصادر قولها إن مساعدي أوباما وهاريس ناقشوا الترتيبات اللازمة لظهورهما معا في الحملة الانتخابية، على الرغم من عدم تحديد موعد.

وقال شخصان مطلعان على الأمر إن ميشيل أوباما تدعم أيضا ترشيح هاريس.