فيديو | إصابة ترمب بعد إطلاق نار خلال كلمته في تجمع انتخابي في بنسيلفانيا

تم إخلاء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من تجمع انتخابي في بنسلفانيا بعد سماع دوي إطلاق نار.



وأُخرج ترمب بسرعة من على المنصة، ووجهه وأذنه مغطاة بالدماء، بعد أن سقط على الأرض على ما يبدو متأثرًا بإصابة.

سمعت صرخات من الحضور بينما أحاط به أفراد الخدمة السرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخدمة السرية، أنطوني غوليلمي: "وقعت حادثة مساء 13 يوليو في تجمع لترامب في بنسلفانيا. اتخذت الخدمة السرية إجراءات حماية الرئيس السابق في أمان. هناك تحقيق نشط من قبل الخدمة السرية وسيتم إصدار المزيد من المعلومات عندما تتوفر."



