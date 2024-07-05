انتشال جثث 89 مهاجراً قبالة سواحل موريتانيا

تمكن خفر السواحل الموريتاني، أمس، من انتشال جثث 89 مهاجراً غير قانوني، كانوا على متن قارب صيد تقليدي كبير جنح يوم الإثنين الماضي، بشاطئ المحيط الأطلسي قبالة قرية القاهرة على بعد 4 كلم من مدينة انجاغو الموريتانية.



وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، أن فرقة خفر السواحل الموريتانية قامت بإسعاف 9 أشخاص من بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات.



وقال عدد من الناجين إن الزورق، الذي غادر الحدود السنغالية الغامبية منذ 6 أيام متوجهاً إلى أوروبا، كان على متنه 170 مهاجراً.