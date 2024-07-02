الصين تطالب الفلبين بمعاقبة قتلة مواطن صيني

دعت بكين مانيلا إلى القبض على قتلة مواطن صيني ومعاقبتهم بأشد العقوبات في قضية اختطاف دفعت الحكومة الصينية إلى التدخل الدبلوماسي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.



ونقلت بلومبرج عن السفارة الصينية في الفلبين، قولها في بيان اليوم، إن المواطن الصيني قتل بعد احتجازه مؤخرا في البلاد.



وأضاف البيان أن البعثة الدبلوماسية للصين كانت دعت السلطات الفلبينية إلى إنقاذ الرهينة ، وكذلك مواطن أمريكي من أصل صيني لقي حتفه أيضا.



وأوضح البيان الذي نشرته الوزارة عبر تطبيق التواصل الصيني ويتشات ،:" نطالب الفلبين بضرورة تعزيز جهودها للتحقيق في القضية ، ومن ثم اعتقال القتلة في أقرب وقت ممكن وتوقيع أشد العقوبات بحقهم".



وقالت إنه يتعين على المواطنين الصينيين "تعزيز وعيهم الأمني " لدى سفرهم إلى الفلبين.



يشار إلى أنه في الوقت الذي لم تلق فيه الصين باللوم على السلطات الفلبينية وفي ضوء محدودية التفاصيل التي تم إعلانها ، فإن الكشف عن أي خطأ في تعاملها مع القضية قد يؤدي إلى تفاقم العلاقات بين البلدين، والتي شهدت بالفعل توترا الشهر الماضي إثر مواجهات بين سفن من الجانبين في أخطر واقعة بينهما في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

