انهيار مظلة في مطار نيودلهي يؤدي إلى مقتل شخص وإصابة 6 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة

انهار جزء من مظلة في صالة المغادرة بمطار أنديرا غاندي الدولي في نيودلهي في وقت مبكر من يوم الجمعة جراء هطول أمطار غزيرة قبل الرياح الموسمية على العاصمة الهندية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين، حسبما قال مسؤولون.



قالت سلطات المطار إنه تم تعليق جميع رحلات المغادرة من المبنى رقم 1 مؤقتا بينما قام رجال الإنقاذ بإزالة الأنقاض لإنقاذ أي شخص محاصر هناك.



وقع الانهيار في منطقة المغادرة الداخلية بالمحطة رقم 1، المحطة الرئيسية في مطار نيودلهي الرئيسي.



قالت غرفة التحكم في خدمات الإطفاء إن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى.



قال بيان لهيئة المطار: "بسبب هطول أمطار غزيرة منذ وقت مبكر من هذا الصباح، انهار جزء من مظلة ساحة المغادرة القديمة" حوالي الساعة الخامسة صباحا.



قالت وكالة أنباء برس ترست الهندية إنه إلى جانب لوح السقف انهارت أيضًا بعض الدعامات الداعمة، مما أدى إلى إتلاف سيارات في منطقة التحميل والإنزال بالمحطة.



قالت الوكالة إنه من بين المصابين الستة، تم إنقاذ واحد من سيارة سقطت عليها عارضة حديدية.



قال وزير الطيران المدني كيه رامموهان نايدو إن المستجيبين الأوائل يعملون في الموقع ونصح شركات الطيران بمساعدة جميع الركاب المتضررين. وقال في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة".