7 قواعد غير مسبوقة في المناظرة التاريخية بين ترامب وبايدن

في أول مناظرة رئاسية ضمن حملة انتخابات الرئاسة الأميركية لعام 2024، سيواجه الرئيس الديمقراطي جو بايدن سلفه الجمهوري دونالد ترامب على خشبة المسرح في أتلانتا، جورجيا، يوم الخميس. المناظرة ستستمر لمدة ساعة ونصف، ووصفتها صحيفة "واشنطن بوست" بأنها "حدث تاريخي"، وتأتي كجزء من سلسلتين من المناظرات المتفق عليها ضمن الحملات الانتخابية.

تظهر استطلاعات الرأي منافسة قوية بين بايدن (81 عامًا) وترامب (78 عامًا)، مع بقاء نسبة كبيرة من الناخبين غير حاسمين قبل خمسة أشهر من الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر، وفقًا لوكالة رويترز.

وافق كلا المرشحين على قواعد المناظرة التي أرسلتها شبكة "سي إن إن" إلى حملاتهما الانتخابية في مايو الماضي. بايدن لديه تاريخ طويل في المناظرات، حيث شارك في أكثر من 30 مناظرة منذ عام 1988، بينما رفض ترامب المشاركة في المناظرات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024، لكنه لديه خبرة في 16 مناظرة سابقة.

بث المناظرة:

ستبدأ المناظرة في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (الساعة الخامسة صباحاً يوم الجمعة بتوقيت الإمارات) وستبث مباشرة عبر شبكة "سي إن إن" والعديد من الشبكات الأخرى.

الفواصل التجارية:

ستتخلل المناظرة فترتان للفواصل التجارية، مما يعد تغييرًا عن الأحداث السابقة التي نظمتها لجنة المناظرات الرئاسية. لن يُسمح لموظفي الحملات بالتفاعل مع مرشحيهم خلال فترات الاستراحة.

البيانات الافتتاحية والختامية والردود:

سيبدأ الوقت المحدد للمناظرة بالإجابة على السؤال الأول، حيث سيحصل كل مرشح على دقيقتين للرد، تليها دقيقة للرد على الردود. سيكون هناك تذكير مرئي بالتوقيت، حيث ستضاء الأضواء باللون الأصفر عندما يتبقى للمرشح 15 ثانية، وباللون الأحمر عندما يتبقى خمس ثوانٍ، وستصبح الأضواء حمراء ثابتة عند انتهاء الوقت.

لن تكون هناك بيانات افتتاحية، ولكن سيسمح للمرشحين بإلقاء بيانات ختامية مدتها دقيقتين، حيث سيبدأ بايدن أولاً يليه ترامب.

اختيار المنبر:

سيتشارك بايدن وترامب منابر موحدة على خشبة المسرح. حملة بايدن اختارت الجانب الأيمن من شاشات المشاهدين أثناء المناظرة، بينما سيكون ترامب على اليسار، مع فصل بينهما بمسافة تقدر بنحو ثمانية أقدام (2.4 متر).

الميكروفونات:

سيتم كتم ميكروفونات المرشحين باستثناء عندما يحين دورهم للتحدث للحد من المقاطعات. سيستخدم مديري المناظرة جميع الأدوات المتاحة لضمان مناقشة متحضرة.

مرحلة الإعداد:

سيتم منح كل مرشح قلما ومفكرة وزجاجة ماء، ولن يُسمح بأي وسائل مساعدة أو ملاحظات مكتوبة على المسرح.

بدون جمهور:

لن يكون هناك جمهور في الاستوديو خلال المناظرة، وهي سابقة حدثت في العديد من المناظرات الرئاسية السابقة، حيث كان يُطلب من الجمهور التزام الصمت، ولكن لم تُتبع هذه القاعدة دائمًا مما أدى إلى تعطيل المناظرات.



