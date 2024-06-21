ارتفاع عدد الحجاج التونسيين المتوفين إلى 49

ارتفع عدد الحجاج التونسيين المتوفين خلال أداء مناسكهم إلى 49 حاجا من بينهم 44 من خارج بعثة الحج الرسمية .



وقال إبراهيم الشائبي وزير الشؤون الدينية التونسي إن 44 تونسيا ممن أدوا فريضة الحج عبر تأشيرات سياحية، توفوا حتى اليوم بينما سجلت البعثة الرسمية خمس حالات وفاة.



وأرجع الوزير في تصريحات للإذاعة الوطنية التونسية لدى وصول أولى رحلات عودة الحجيج اليوم ارتفاع عدد الوفيات إلى عدة عوامل من بينها الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة التي تجاوزت 50 درجة إلى جانب وجود حالات من المرضى وكبار السن.