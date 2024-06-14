وفاة مشرف الجمرات خلال خدمة الحجاج.. وزملاؤه يصفونه بـ"فقيد الحج"

أثارت وفاة عبدالله الحارثي، أحد منسوبي وزارة الصحة السعودية، تفاعلاً كبيراً بعد وفاته أثناء تأدية عمله مشرفاً للمراكز الصحية بقطاع الجمرات بمشعر منى خلال موسم الحج.

وكتب وزير الصحة، فهد الجلاجل، على منصة "إكس": "توفي الزميل العزيز عبدالله عبدالكريم الحارثي وهو في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة، غفر الله له ورحمه.. صادق العزاء والمواساة لأهله وذويه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وعبر نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، وزملاء الحارثي عن حزنهم لوفاته، واصفين إياه بكرم الأخلاق وتفانيه في العمل.



الكثيرون أشاروا إلى دوره المميز في خدمة الحجاج وتنظيم العمل الصحي في المشاعر المقدسة.

وكتب حجي الحجي، مسؤول سابق في وزارة الصحة، في نعيه: "فجعت برحيل الزميل عبدالله عبدالكريم الحارثي الذي توفي وهو على رأس العمل بعد أن أشرف على تجهيز المراكز الصحية على جسر الجمرات خدمة لضيوف الرحمن.. تغمده الله بواسع رحمته".

يُذكر أن الحارثي كان يشارك في مواسم الحج على مدى سنوات عديدة، حيث كان جزءاً من فريق وزارة الصحة الذي ينتشر في المشاعر المقدسة لتقديم الرعاية الصحية لملايين الحجاج، خصوصاً كبار السن منهم.