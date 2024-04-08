مصرع عامل وإصابة آخر إثر سقوطهما في بالوعة صرف صحي في مصر

شهدت محافظة الجيزة المصرية حادثاً مؤسفاً، بعد سقوط اثنين من العمال داخل بالوعة للصرف الصحي بمنطقة القناطر الخيرية، ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة الآخر.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغاً مساء الأحد عن سقوط اثنين من العمال في إحدى بالوعات الصرف، لتنتقل سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع الحادث.



وتمكّن رجال الإنقاذ من انتشال العاملين عبد الرحمن رشاد 18 عاماً، ومحمد كمال 16 عاماً، ونقلهما إلى المستشفى، إلا أن الأول لفظ أنفاسه متأثراً بإصاباته، فيما بقي الأخير تحت الملاحظة الطبية.

وجاء الحادث المؤسف بعد ساعات من انتشال جثمان المزارع المصري طه محمد عبد العزيز، الذي سقط في بئر عمقها 30 متراً في محافظة المنيا، ليلقى حتفه بعدما بقي عالقاً لمدة 6 أيام.