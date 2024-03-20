مقتل 14 شخصا في حادث سير في الصين

لقي 14 شخصا حتفهم في حادث مروري خطير في نفق على طريق سريع في الصين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية اليوم.



كما أصيب 37 شخصا عندما اصطدمت حافلة بجدار النفق على الطريق السريع "جي 59" في مقاطعة شانشي شمالي البلاد أمس، وفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). ولم يتضح في البداية سبب الاصطدام.



ووقع الحادث بالقرب من مدينة لينفن /حوالي 360 كيلومترا من مدينة شيان في شمال غرب البلاد، موطن جيش التيراكوتا الشهير.



ووفقا للتلفزيون الحكومي الصيني، كان هناك 51 شخصا على متن الحافلة وقت وقوع الحادث.



ونقل عمال الإنقاذ المصابين إلى المستشفيات المجاورة.

