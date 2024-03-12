تحطم طائرة شحن عسكرية وَسَط روسيا

تحطمت طائرة شحن عسكرية من طراز "إيل-76" عند هبوطها الاضطراري وَسَط روسيا اليوم.



وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية في بيان لها أن "طائرة من طراز "إيل-76" تابعة لها تحطمت في مقاطعة إيفانوفا وَسَط روسيا، أثناء هبوطها في مطار إيفانوفو-سيفيرني، بعد حريق اندلع في أحد المحركات أثناء الإقلاع".



وأضافت الوزارة في بيانها أن الطائرة سقطت بالقرب من قرية بوجورودسكوي، وكان على متنها 15 شخصا، ثمانية من أفراد الطاقم وسبعة ركاب.



وقال البيان: "لم تتوفر حتى الآن معلومات رسمية عن عدد القتلى والجرحى".