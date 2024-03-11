كيت ميدلتون تعتذر عن "أي ارتباك" سببته صورة معدلة نشرها مكتبها

قدمت الأميرة البريطانية كيت‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬اعتذارا على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم عن "أي ارتباك" سببته صورة معدلة نشرها مكتبها بقصر كينزنجتون في اليوم السابق.

وسحب عدد من وكالات الأنباء، ومنها رويترز، صورة كيت (42 عاما) مع أطفالها الثلاثة بعد أن أظهر تحليل بعد النشر أنها لا تفي بالمعايير التحريرية لكل منها.

وجاء في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، موقعة بحرف (سي) الذي يعني أن الأميرة كيت هي من أرسلها، "مثل العديد من المصورين الهواة، أجرب أحيانا إجراء تعديلات. أردت أن أعبر عن اعتذاري عن أي ارتباك تسببت فيه الصورة العائلية التي شاركناها بالأمس".

وظهرت كيت في الصورة مبتسمة هي وأطفالها الأميران جورج ولويس والأميرة شارلوت في وندسور حيث تعيش العائلة. وقال قصر كينزنجتون إن الصورة التقطها زوجها وريث عرش بريطانيا الأمير وليام الأسبوع الماضي.

وسحبت وكالات أنباء، منها جيتي ورويترز وأسوشيتد برس وفرانس برس الصورة في وقت لاحق. وقال محررو الصور في رويترز إن جزءا من كم سترة ابنة كيت لم ينسدل بشكل طبيعي، مما يشير إلى أن الصورة أجريت عليها تعديلات.

وقال مصدر مطلع إن كيت أرادت نشر صورة غير رسمية للعائلة بمناسبة عيد الأم، الذي احتفلت به بريطانيا أمس الأحد، وأجرت تعديلات طفيفة.

وجذبت الصورة اهتماما إعلاميا واسعا كونها أول صورة رسمية لكيت منذ أن أمضت أسبوعين في المستشفى بعد خضوعها لعملية جراحية لحالة "غير سرطانية" ولكنها غير محددة في البطن في يناير كانون الثاني الماضي.

ورغم أن مكتبها قال إنها لن تعود إلى ممارسة مهامها إلا بعد عيد القيامة وأنها تتعافى جيدا، أدى غيابها إلى زيادة التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي حول صحتها في الأسابيع القليلة الماضية.

وكتبت كيت في رسالة مع الصورة أمس الأحد "شكرا لكم على تمنياتكم الطيبة ودعمكم المستمر خلال الشهرين الماضيين".