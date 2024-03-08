الطيار ومساعده ناما في الجو.. والركاب الـ 153 والمضيفات خرجوا سالمين من رحلة استمرت ساعتين و35 دقيقة

دعت وكالة سلامة الطيران الإندونيسية شركات الطيران إلى تعزيز الضوابط في قمرة القيادة وضمان حصول أفراد الطواقم على قسط كافٍ من الراحة قبل كل رحلة، بعد أن نام طياران من شركة "باتيك إير" أثناء رحلة داخلية في نهاية يناير، من دون أن يتسبب ذلك في أي حادث.

وفي 25 يناير، نام طيار ومساعده في وقت واحد على متن طائرة من نوع إيرباص "ايه 320" لمدة 28 دقيقة تقريباً، خلال رحلة من سولاويسي في شمال إندونيسيا إلى العاصمة جاكرتا، وفق تقرير أولي صادر عن اللجنة الوطنية لسلامة النقل.

هذا التقرير، الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة، نُشر على موقع الوكالة على الانترنت في نهاية فبراير.

وقال التقرير إن أحد الطيارين لم يحصل على قسط كاف من الراحة في الليلة التي سبقت الرحلة، لافتاً إلى أن ذلك أدى إلى سلسلة من الأخطاء الملاحية، لكن المسافرين الذين بلغ عددهم 153 راكبا وأربع مضيفات خرجوا سالمين من هذه الرحلة التي استمرت ساعتين وخمساً وثلاثين دقيقة.

وبعد حوالى نصف ساعة من الإقلاع، طلب قائد الطائرة من مساعده إذناً بالراحة لبعض الوقت، وهو ما حصل عليه. وتابع التقرير أن الأخير تولى بعد ذلك قيادة الطائرة، لكنه استسلم بدوره للنعاس.

وبعد ثمان وعشرين دقيقة من آخر إرسال مسجل، استيقظ الطيار وأدرك أن مساعده كان نائما وأن الطائرة لم تكن على المسار الصحيح. وذكر التقرير أنه أيقظ زميله على الفور، وأجاب على مكالمات من جاكرتا وصحّح مسار الرحلة.

وهبطت الطائرة بسلام بعد الحادث.

ولإندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع يمتد على حوالى خمسة آلاف كيلومتر (من الشرق إلى الغرب)، سجل سيئ في مجال سلامة الطيران، رغم أنها تعتمد بشكل كبير على النقل الجوي لربط آلاف الجزر التابعة لها.