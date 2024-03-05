في سابقة من نوعها.. فرانكفورت الألمانية تعلق إضاءة خاصة احتفالا برمضان

في سابقة هي الأولى من نوعها، ، سيتم السماح بتعليق إضاءة خاصة احتفالا بقدوم شهر رمضان في قلب مدينة فرانكفورت، العاصمة المالية لألمانيا.

ومن المقرر أن يتم تشغيل هذه الإضاءة ابتداء من يوم الأحد المقبل مع حلول أول ليالي رمضان حيث تم تركيب أهلة ونجوم وكتابة عبارة "رمضان كريم " بالفعل في القسم المعروف باسم "فريسجاس" من شارع جروسه بوكنهايمر، ويُعْرف هذا القسم بوجود عدد من المطاعم ومحلات الوجبات السريعة.

وكان مجلس المدينة (البرلمان المحلي) قرر في العام الماضي تعليق الإضاءة بعد أن تقدمت كتل ائتلاف الحكومة البلدية في فرانكفورت (حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وحزب فولت دويتشلاند) بطلب بهذا الخصوص، وبررت هذا الكتل طلبها بأن فرانكفورت يعيش بها ما يتراوح بين 100 ألف و150 ألف مسلم يشكلون ما يقارب 15% من إجمالي سكان المدينة.

من جانبها، قالت عمدة المدينة نارجرس إسكنداري-جرونبرج إن هذه الإضاءة تعبر عن التعايش السلمي وهي تهدف إلى أن تبعث بإشارة دعما للسلام والتآخي الإنساني ورفضا للإقصاء والكراهية، وأضافت أنها تمثل "أضواء التعايش رفضا للتحفظات ورفضا للتمييز ورفضا للعنصرية ضد المسلمين وكذلك رفضا لمعاداة السامية. في أوقات الأزمات والحروب، تُعد هذه الإضاءة رمزا للأمل لجميع الناس وتعزز التماسك في مجتمع مدينتنا المتنوع"، وذلك حسبما نُقِل عن المسؤولة المحلية في بيان أمس الاثنين.

وفي رد على سؤال، ذكر المتحدث باسم العمدة أن تكلفة شراء الإضاءة بلغت 75 ألف يورو. وجاء الطلب بناء على مبادرة من جانب عمر شحاتة، عضو مجلس المدينة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وقال شحاتة اليوم الثلاثاء إن الفكرة مستوحاة من إضاءة مماثلة في العاصمة البريطانية لندن لافتا إلى أن فرانكفورت هي أول مدينة في ألمانيا تعلق إضاءة بمناسبة شهر رمضان.

وقال شحاتة: "أعتقد أنها لفتة جميلة" مشيرا إلى أن ردود الفعل إيجابية جدا حتى الآن.