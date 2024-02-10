اعتقال رجل للاشتباه في سرقة 50 هاتف "آي فون" من متجر أميركي

قالت الشرطة الأميركية إنها اعتقلت رجلا للاشتباه في سرقة 50 هاتف "آي فون" من متجر لشركة "أبل" في منطقة "ايست باي" بالقرب من مدينة سان فرانسيسكو.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع لعملية السرقة، رجلا مقنعا وهو يأخذ هواتف "آي فون" بالقوة من شواحن العرض الخاصة بها. وظهرت في الخلفية أصوات أجهزة انذار متعددة وعملاء وموظفين وهم يشاهدون الرجل وهو يضع الهواتف في سرواله ويغادر المتجر.

وفي مقطع الفيديو الذي قال قسم شرطة "ايميريفيل" إنه بدأ ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء، يمر الرجل بجانب سيارة للشرطة وهو يخرج من المتجر. وأكدت الشرطة أن السيارة كانت تابعة لقسم الشرطة بالفعل لكنها كانت خالية ولا يوجد بها أي شرطي وقت وقوع السرقة.

وقال قسم الشرطة في منشور على موقع فيسبوك، إن الرجل فر في سيارة ومعه 50 هاتف "آي فون" تقدر قيمتها بـنحو 50 ألف دولار قبل وصول الشرطة.