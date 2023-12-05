13 قتيلاً في ثوران بركان بإندونيسيا

ارتفع عدد القتلى في ثوران بركان بإندونيسيا إلى 13 شخصاً بعد العثور على جثة متنزهين إضافيين على ما أفادت فرق الإنقاذ المحلية اليوم الثلاثاء.

وقالت وكالة البحث والانقاذ في بالانغ إن "العدد الأجمالي للأشخاص الذين قضوا حتى الآن هو 13 قتيلاً"، مضيفة أن عشرة متنزهين لا يزالون في عداد المفقودين فيما تم إجلاء 52 شخصاً.

ويعيق استمرار النشاط البركاني وسوء الأحوال الجوية مهمة الإنقاذ، وعثر على جثث 11 متنزهاً، أمس، قرب فوهة بركان جبل مارابي على جزيرة سومطرة فيما عثر على آخرين على قيد الحياة وانزلوا من الجبل.

وتقع إندونيسيا على "حزام النار" في منطقة المحيط الهادئ حيث يتسبب التقاء صفائح قارية في نشاط زلزالي وبركاني كبير، وتضم إندونيسيا حوالى 130 بركاناً نشطاً.