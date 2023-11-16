إخلاء 27 مريضاً بالسرطان من غزة لتلقي العلاج في تركيا

وصلت إلى تركيا، أمس، طائرتان تقلان 27 مريضاً بالسرطان ومرافقيهم بعد إخلائهم من قطاع غزة عبر مصر بحسب ما أفادته وكالة الأناضول التركية.

وقالت الوكالة إن الطائرتين وصلتا إلى مطار أسن بوغا في العاصمة التركية أنقرة قادمتين من مطار العريش في مصر.

ويأتي ذلك بعد سلسلة اللقاءات المكثفة التي عقدها فخر الدين قوجة، وزير الصحة التركي، لتقديم المساعدات الصحية لغزة ونقل المرضى والجرحى إلى تركيا.

وأشرفت فرق طبية تركية على استقبال المرضى لدى وصولهم إلى مطار أسن بوغا في تركيا.



وسبق أن أرسلت تركيا طائرات شحن وسفينة محملة بالأغذية والمعدات الطبية والأدوية إلى مصر ومخصصة لغزة، بما في ذلك حاضنات ومولدات كهرباء.