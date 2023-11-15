مقتل وإصابة العشرات في حادث سير بالهند

قالت الشرطة الهندية إن 37 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في الشطر الهندي من اقليم كشمير، الأربعاء، عندما انحرفت حافلة كانت تقلهم عن طريق جبلي وسقطت في واد.

ووقع الحادث بالقرب من بلدة دودا، على بعد حوالى 200 كيلومتر جنوب شرق سريناغار، عاصمة الاقليم.

وقال هارفيندر سينغ المسؤول الحكومي المحلي لوكالة فرانس برس إن 37 شخصا قتلوا. وتخشى الشرطة ارتفاع حصيلة القتلى، لأن ما لا يقل عن 18 جريحا تم نقلهم إلى المستشفى، بحسب السلطات.

وقال ضابط الشرطة سونيل غوبتا لوكالة فرانس برس إن الحادث "نتج من إهمال السائق الذي اصطدم بحاجز السلامة على الطريق"، مضيفا أن الحافلة خرجت عن مسارها وسقطت في منحدر "على ارتفاع نحو 250 مترا". وأشار إلى إصابة 25 شخصًا على الأقل.

ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على وسائل التواصل الاجتماعي، الحادث بأنه "مفجع"، مقدما تعازيه لأسر الضحايا.

أضاف "أدعو الله أن يتعافى المصابون في أسرع وقت ممكن".