كوبا تعاقب 7 مسؤولين بعد فوز "شخصية هتلر" في مسابقة هالوين

عوقِب سبعة مسؤولين كوبيين بعد فوز زيّ تنكّري على شكل أدولف هتلر بالجائزة الكبرى في حفلة بمناسبة عيد الهالوين.

وأفاد معهد الموسيقى الكوبي بأن نائب مدير هيئة الروك الكوبية أقيل من منصبه فيما صُرِف من المؤسسة المختصان اللذان نسّقا هذا النشاط، واتُخِذت إجراءات تأديبية في حق أربعة مسؤولين آخرين.

وفاز مشارك متنكّر بشخصية هتلر بالجائزة الأولى للحفلة التي أقيمت في مركز مكسيم روك الثقافي في هافانا في 28 أكتوبر الماضي.

وأشار موقع "كوبا ديبايت" الإخباري إلى أن احتفال توزيع الجوائز أقيم وسط التصفيق، لكنه ما لبث أن أثار انتقادات وجدلاً انتشر عبر وسائل الإعلام والرأي العام، وعاودت الصالة التي أقيم فيها الاحتفال أنشطتها، أمس، بعدما كانت قد أقفلت منذ الواقعة.