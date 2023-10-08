السيسي يفتتح معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية بمشاركة إماراتية

افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم معرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية في دورته الخامسة، بتنظيم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمقام فعالياته بمركز مصر للمعارض الدولية ويتواصل حتى 14 الجاري، بمشاركة 6 دول عربية هي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهورية الجزائر وتونس بجانب الدولة المنظمة والمستضيفة للفعالية جمهورية مصر العربية بأجنحة مميزة.

وتفقد السيسي قاعات وأجنحة المعرض، واطلع على الجناح الإماراتي ممثلاً في غرفة تجارة رأس الخيمة ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وتبادل الحديث مع رئيس غرفة تجارة رأس الخيمة محمد علي مصبح النعيمي، ورئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب والوفد الإماراتي يوسف إسماعيل ، حيث استعرض رئيس الغرفة، أمام السيسي المنتجات التراثية للجناح الإماراتي والأفكار الخَلاّقة وابتكارات شباب الإمارات، وترجمتها إلى مشروعات وأعمال قابلة للتطبيق وذات جدوى اقتصادية.

وأكد النعيمي أن الزائر لجناح الإمارات خلال أيام الفعاليات سيفاجأ بمنتجات تراثية وبأسعار رمزية، إضافة إلى عروض لفرقة شعبية إماراتية، جاءت خصيصاً من الإمارات للمشاركة بالمعرض، لتقدم تظاهرة تراثية وعروضاً متميزة لفنون شعبية تحاكي ماضي وتراث الإمارات، لافتاً إلى انه وطوال أيام فعاليات المعرض، ستعلو أنغام الفرق الشعبية الإماراتية في سماء مركز مصر للمعارض الدولية، عبر فنون تحاكي ماضي وتراث أهل الإمارات، وكلمات شعبية تُراثية أُلفت خصيصاً لمصر الشقيقة ليعايش الزوار أصالة البلد وتاريخ العلاقات المصرية الإماراتية العريقة، ضمن سلسلة فنية اشتهر بها مجتمع الإمارات قديماً، أبرزها فن "الرزفة الحربية" و"اليولة" و"العيالة" و"الليوه" وسواها من نماذج للفلكلور التراثي الشعبي الإماراتي.