إغلاق 5 مطاعم للشاورما في "فلاديمير" بعد تسمم 107 أشخاص

تم إغلاق خمسة مطاعم للشاورما في مدينة فلاديمير بعد تسمم جماعي. وقال حاكم منطقة فلاديمير الروسية ألكسندر أفدييف، إنه وفقا لأحدث البيانات، تقدم 107 أشخاص، من بينهم 23 طفلاً، بطلب إلى المستشفيات.

ووفقاً لوسائل الإعلام الروسية الرسمية، تم تسجيل أولى حالات التسمم يوم الخميس 16 أغسطس، وأظهر الفحص أن الطعام ملوث بالسالمونيلا.

كانت الأسباب هي لحوم الدجاج ذات الجودة الرديئة، والتي لم تكن هناك وثائق لها، وعدم وجود حمام وماء في بعض هذه المطاعم.

وفقاً لرئيس المنطقة، تم نقل حوالي نصف الضحايا إلى المستشفى، ولكن لم يتم تسجيل أي حالات خطيرة، وجميع المرضى في تحسن.