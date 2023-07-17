إغلاق مطعم بعد تقارير عن وضع مخدرات في الوجبات وتسمم 7 عملاء

أغلق مطعم لحوم ياباني يقدم السوشي والمشروبات في مقاطعة سانتا روزا بولاية فلوريدا هذا الشهر بعد أن ورد أن سبعة عملاء أصيبوا بالتسمم بسبب المخدرات في وجباته.

وأغلق "مطعم نيكو" الياباني أبوابه في 7 يوليو الماضي، وسط تحقيق من قبل شرطة مقاطعة سانتا روزا في تسمم بعض عملائه الذي بدأ في يونيو،إلا أن الشرطة لم تتحدث علناً عن كيفية وضع المخدرات في الطعام.

وأكد مسؤولو مقاطعة سانتا روزا لقناة "فوكس 10" أن فحص المواد كان إيجابيةاً للمخدرات لكنه لم يكشف بالضبط عن نوع المادة المخدرة.

وقال مكتب الشرطة في بيان" تمكنا من تأكيد سبعة ضحايا. جميعهم يتلقون العلاج حاليا في المستشفيات المحلية".

وأكدت الشركة التي تدير المطعم، التي خدمت العملاء لأكثر من عقد من الزمان، أنها غير مسؤولة عن حالات التسمم.

وردت صفحة المطعم في بيان على موقع "فيسبوك": "أكد مكتب شرطة مقاطعة سانتا روزا أنه لا يوجد شيء يربط المطعم بالاتهامات، وبعد مسح واضح من قبل وزارة الصحة، أعدنا فتح أبوابنا"، مضيفا أنهم تعرضوا للمضايقة بسبب المزاعم التي تم نشرها عن الموقع.

وتابع البيان: "اليوم، تم إغلاق شركة تملكها وتشغلها عائلة، يعمل فيها 20 عاملا أصبحوا عاطلين عن العمل، كل ذلك بسبب قوة تأثير وسائل التواصل الاجتماعي".

وحتى الآن ما تزال الصورة ضبابية عن التحقيق في قضية المطعم وإغلاقه من عدمه.