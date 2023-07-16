شاهد.. رسالة بخط السيسي تثير تفاعلا على مواقع التواصل

أثارت رسالة كتبها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لنظيره الكيني وليام روتو، بخط يده، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر.

ونشرت صفحة المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية على "فيس بوك"، صورة للرسالة مصحوبة بتعليق جاء فيه: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يوجه كلمة للرئيس روتو، رئيس كينيا وللشعب الكيني الشقيق، في سجل الزائرين".. وذلك "في مستهل زيارة السيسي إلى كينيا، للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية".

وقال السيسي في رسالته: "يسعدني أن أتقدم بخالص التقدير والشكر لفخامة الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، على حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال".

وأضاف: "أعرب عن سعادتي لتواجدي بالعاصمة الكينية نيروبي، متمنيا لأخي فخامة الرئيس روتو ولشعب كينيا الشقيق المزيد من الرخاء والتقدم".

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وحظيت الصورة بتداول واسع على مواقع التواصل، ولاقت موجة من التعليقات التي أشادت بـ"خط السيسي"، حيث قال أحد المغردين: "الخط ده ميطلعش (لا يصدر) غير من حد (شخص) واثق في نفسه ودقيق في أفعاله، طموح ولكن مش مستعجل، متطلع ومطلع".

ووصف معلق آخر من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خط السيسي بأنه: "خط جميل ومنظم وواضح ما شاء الله، يدل على شخصية صاحبه"، حسب تعبيره.