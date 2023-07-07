رئيس وزراء سابق يترك وصية بـ 100 مليون يورو لحبيبته الأخيرة

ترك رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلسكوني 100 مليون يورو (109 ملايين دولار) لشريكته مارتا فاسينا، في علامة على العلاقة الوثيقة التي جمعت بين عضو مجلس النواب الشابة وقطب الأعمال والسياسي قرب نهاية حياته، كما أوردت وكالة "بلومبيرغ".

ونُشرت أمس الخميس وصية برلسكوني، الذي توفي الشهر الماضي، كاشفة عن ميراثه لفاسينا البالغة من العمر 33 عاماً. كما تشمل نصوص الوصية خطة رئيس الوزراء السابق لتوريث إمبراطورية أعماله لأكبر ورثته، وفق نسخة من الوثيقة اطلعت عليها "بلومبيرغ".

كما أوصى برلسكوني، الذي توُفّي عن عمر يناهز 86 عاماً بعد معاناة طويلة مع المرض، بمبلغ 100 مليون يورو لأخيه باولو، كما أوصى بمبلغ 30 مليون يورو لمارسيلو ديلوتري، المستشار السياسي والتجاري الوثيق لبرلسكوني، الذي اتُّهم في وقت من الأوقات بعلاقات مع الجريمة المنظمة.

وكانت فاسينا، عضو مجلس النواب عن حزب "فورزا إيطاليا" الذي ترأّسه برلسكوني، على علاقة برئيس الوزراء السابق لنحو ثلاثة أعوام، وظلت بجانبه خلال الأشهر الأخيرة من حياته.

ورغم كونها شخصية متحفظة تميل إلى تجنُّب وسائل الإعلام، يُتوقع أن يكون لفاسينا رأي هامّ في مستقبل الحزب، الذي سيواجه تحولاً بعد وفاة مؤسِّسه.

ولم يتزوج برلسكوني، الذي تزوج وطلق مرتين، فاسينا رسمياً، لكنهما أقاما حفلاً غير ديني وغير رسمي للاحتفاء بارتباطهما في 2022.

وكتب برلسكوني لورثته كجزء من وصيته وشهادته الأخيرة: "أشكركم، ولكم مني جميعاً حب كثير".