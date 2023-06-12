بتغريدة "غريبة".. بايدن: راسلوني على هذا الرقم.. وأخبروني عن خططكم الصيفية!

نشر الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم، تغريدة غريبة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أثارت سخرية متابعيه.

وقال بايدن، البالغ من العمر 80 عاما، في تغريدته "إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، أرسل لي على 404-0880(302). أخبرني بما يدور في ذهنك وعائلتك هذا الصيف".

وانهالت التعليقات الساخرة على المنشور، خاصة أن الرئيس الأميركي دأب مؤخرا على القيام بتصرفات تشكك في قواه العقلية مع تقدمه في السن، الأمر الذي جعله عرضة لسهام منتقديه والرافضين لترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2024، وتوليه ولاية جديدة.