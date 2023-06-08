الاعلام الروسي: ضحية سمكة القرش في مصر قتل أمام أعين والده ولم يساعده أحد

علق الاعلام الناطق باللغة الروسية على حادث مقتل المواطن الروسي على يد سمكة قرش في أحد الشواطئ المصرية، حيث قالت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية أنه تم ضبط سمكة القرش التي تسببت في وفاة روسي في الغردقة بمصر، وذلك نقلاً عن مصادر محلية مصرية.

وأوضحت الوكالة أن الرجل الذي مات في الغردقة نتيجة هجوم سمكة قرش لم يكن سائحًا، فقد عاش بشكل دائم في مصر، حيث اشترت عائلة الضحية شقة ويقيمون في مجمع المنتجع البريطاني في الغردقة منذ أشهر عدة.

وأمرت سلطات محافظة البحر الأحمر بعد هجوم سمكة القرش بإغلاق جميع شواطئ الغردقة.

وقع الحادث بعد ظهر اليوم الخميس بالقرب من دريم بيتش في وسط الغردقة.

وأكدت الوكالة إن القنصلية العامة للاتحاد الروسي على اتصال دائم بالشرطة وجهاز الأمن الوطني في مقاطعة البحر الأحمر.

في غضون ذلك، قال الأمين العام للجمعية العربية لحماية الحياة الفطرية جمال جمعة، لوكالة "ريا نوفوستي" إن مهاجمة شخص ما ليس سلوكًا طبيعيًا لسمك قرش. وأشار إلى أن الأسماك المفترسة يمكن أن يثيرها المصطافون الذين يغذون الحياة البحرية من القوارب السياحية.

من ناحية أخرى علقت العديد من المواقع الناطقة بالروسية على الحادث، حيث كشف بعضها أن المواطن الروسي افترسه القرش أمام أعين والده، فيما علق أحد المواقع بأن الحادث وقع ولم يساعد الضحية أحد، حيث وقف جميع السائحين يتفرجون على الحادث ويصورن الضحية والقرش يلتهمها.

وذكرت الشرطة المصرية أن القتيل يبلغ من العمر 23 عامًا فلاديمير بوبوف من منطقة أرخانجيلسك في روسيا.

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