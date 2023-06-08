شاهد كيف انتقم المصريون من سمكة قرش التهمت سائحاً روسياً

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لقيام مصريين بضرب سمكة قرش بعد اصطيادها عقب التهامها لسائح روسي اليوم في أحد سواحل الغردقة في محافظة البحر الأحمر المصرية.

ويظهر في الفيديو المتداول بعض المصريين وهم يضربون جثة القرش بعنف انتقاماً لقتله السائح الروسي.

وقد أثار الفيديو ردود فعل منتقدة لطريقة التعامل مع القرش وهو من نوع "قرش النمر"، حيث اعتبر العديد من المعلقين أنه لا يجب التعامل بهذه الطريقة مع القرش الذي من طبيعته الافتراس، ومن غير اللائق ضرب جثته والتمثيل بها بعد أن مارس غريزته الطبيعية في بيئته الطبيعية وهي البحار والمحيطات.

الضرب والتنكيل بالقرش الذي قتل السائح الروسي بالغردقة مستمر pic.twitter.com/cZdu0ttGcV — Trendnews24 | ترند الأخبار (@trendnews_24) June 8, 2023

وكانت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، أصدرت تعليمات عاجلة لتشكيل لجنة من المختصين بمحميات البحر الأحمر بعد هجوم سمكة قرش على أحد مرتادي شواطئ مدينة الغردقة.

وانتهت أعمال الفحص إلى تأكد رجال محميات البحر الأحمر من وقوع هجوم من سمكة قرش من نوع النمر على أحد رواد الشاطئ مما أدى إلى وفاته.

وأصدرت وزيرة البيئة توجيهاتها بسرعة قيام المختصين بمسح المسطح المائي بمحيط الحادث وذلك لرصد السمكة المتسببة في الحادث، والتي كانت تحوم بالقرب من سطح الماء بالمنطقة.

من جانبها، علقت السفارة الروسية في بيان لها على الحادث قائلة: "توفي رجل نتيجة هجوم سمكة قرش في منطقة دريم بيتش (الغردقة)، وفي هذا الصدد، نطلب من السياح الروس اليقظة وتوخي الحذر أثناء التواجد في الماء".