حيوان يمنع هبوط طائرة على المدرج

في مطار تشيتا الدولي، لم تتمكن الطائرة من الهبوط في المحاولة الأولى بسبب حيوان يسير على المدرج. وبحسب معلومات غير مؤكدة، ركض عدد من الكلاب على المدرج، ما منع الطائرة من الهبوط.

ووفقاً لموقع "فيستي"، تم نشر التعليق الرسمي لمطار تشيتا في مدينة تشيتا الروسية، فيما يتعلق بالحادث في قناته على تطبيق "تليغرام" من قبل وزارة البناء والطرق والنقل في ترانسبايكاليا في روسيا.

ووقع الحادث لطائرة شركة طيران ايروسيرفيس التي كانت تشغل الرحلة AYA-174 "كيرا - تشيتا".

لم تتمكن الطائرة من الهبوط وتحولت بسبب وجود حيوان على المدرج. وقال المطار إن محاولة الهبوط الثانية كانت ناجحة.