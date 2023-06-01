شركة طيران تعلن أنها ستزن الركاب قبل الصعود "لأسباب تتعلق بالسلامة"

أعلنت شركة الطيران النيوزيلندية (Air New Zealand)، أنها ستزن الركاب الذين يستقلون طائراتها "لأسباب تتعلق بالسلامة".

في بيان صدر يوم الثلاثاء الماضي، قالت شركة النقل الجوي إن هذا الإجراء جزء من مسح شامل، وسيؤثر فقط على المسافرين الدوليين.

ويمكن للمسافرين إلغاء الاشتراك في الاستطلاع، وسيكون الموظفون حاضرين لمساعدة أولئك الذين قرروا المضي قدمًا به.

وأوضح مسؤولو طيران نيوزيلندا: "نجري استبيانًا لقياس متوسط ​​وزن ركابنا، بما في ذلك أمتعة المقصورة، على الرحلات الدولية".

وأضافوا: "لأسباب تتعلق بالسلامة، نحتاج إلى معرفة وزن جميع العناصر الموجودة على متن الطائرة. بالنسبة للركاب وأفراد الطاقم وحقائب اليد، نستخدم متوسط ​​الأوزان التي نحصل عليها كل خمس سنوات من خلال هذا الاستطلاع ".

وأكدت شركة الطيران أن هذه العملية ستحدث قبل صعود الركاب على متن طائرة، لكنها لن تؤدي إلى تأخير الرحلة.

وأثار الإعلان جدلاً نيوزيلندياً، وأثار آخرون مخاوف تتعلق بالخصوصية، لكن الشركة طمأنتهم، حيث أكدت أن الذين سيشاركون في هذا المسح لا داعي لقلقهم بشأن ارتباط أوزانهم بأسمائهم في دليل أو عرض وزنهم أمام الجميع.

تقول وتقول شركة "طيران نيوزيلندا" أنه بمجرد أن تخطو على الميزان، سيتم تسجيل وزنك مباشرة في جهاز الكمبيوتر وتسجيله مع الآلاف من الركاب الآخرين دون الكشف عن هويتك.