"السفاح زودياك".. مجموعة "تكشف" هوية القاتل المتسلسل الشهير

أعلنت مجموعة أميركية تسمى "كايس بريكرز" (Case Breakers)، عن هوية قاتل متسلسل يعرف باسم "زودياك السفاح" (Zodiac Killer)، واتهمت السلطات الأميركية بالتقاعس عن أداء مهامها للكشف عن هويته.

وذكر موقع شبكة "فوكس نيوز" نقلاً عن المجموعة، أنه تم التعرف على الجندي السابق بالقوات الجوية، غاري فرانسيس بوست (Gary Francis Poste) على أنه المشتبه به زودياك، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) لم يتحرك لإثبات الحمض النووي، كما تدعي المجموعة.

وتوفي بوست، عام 2018، ويقول فريق المجموعة المتطوع بالتحقيق في القضية، إن مسؤولا في مكتب التحقيقات الفيدرالي أكد أن الرجل الذي يعتقد أنه زودياك مدرج حاليا كمشتبه به، واتهم الفريق الوكالات الحكومية في جميع أنحاء البلاد بعدم التحقيق بشكل صحيح في عمليات القتل المتسلسلة المزعومة.

وقال توماس كولبير، الصحافي الاستقصائي وقائد فريق المتطوعين في كيس بريكرز، في بيان صحفي هذا الأسبوع، إن "أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أخبر عضوا بفريقنا أن غاري فرانسيس بوست، أحد المحاربين القدامى في القوات الجوية، يعتبر مشتبها به في قاعدة بيانات لعمليات القتل، وأن المختبر لديه عينة DNA جزئية".

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي بسان فرانسيسكو في بيان لشبكة "فوكس نيوز" إن "التحقيق في قضية زودياك لا يزال مفتوحا ولم يتم حله. وبسبب الطبيعة المستمرة للتحقيق، واحتراما للضحايا وعائلاتهم، لن نقدم المزيد من التعليقات في الوقت الحالي".

وذكرت المجموعة في بيانها "تم إدراج المجرم سراً على أنه المشتبه به في أجهزة الكمبيوتر بالمقر الرئيسي، منذ عام 2016، مع عينة حمضه النووي الجزئية التي تم تأمينها في مختبر كوانتيكو بولاية فيرجينيا".

ورفض مكتب التحقيقات الفيدرالي باستمرار التقارير والاستنتاجات التي تفيد بأن القضية قد تم حلها، وأخبر "فوكس نيوز"، في أكتوبر 2021، أن القضية لا تزال مفتوحة.

ويعتقد أن زودياك مسؤول عن خمس جرائم قتل على الأقل، وقعت بين عامي 1968 و1969، في منطقة سان فرانسيسكو. وعلى عكس معظم القتلة المتسلسلين، سخر زودياك من السلطات بشيفرات معقدة في الرسائل المرسلة إلى الصحف وجهات إنفاذ القانون.

ونتيجة هذه الجرائم ظهرت كتب وأفلام ووثائقيات في السنوات اللاحقة، وقام محققون ومحترفون بالتدقيق في القضية في محاولة لكشف القاتل، دون جدوى.

وتأمل "كايس بريكرز" أن تقوم وكالات إنفاذ القانون بمقارنة عينة الحمض النووي التي لديهم بعينات حمض نووي من مسرح إحدى الجرائم المرتكبة في كاليفورنيا، لمساعدة عائلات الضحايا في الحصول على إجابات حول هوية القاتل.