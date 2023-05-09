الهند: مقتل 15 شخصا وإصابة 25 آخرين إثر سقوط حافلة من فوق جسر بولاية ماديا براديش

لقي خمسة عشر شخصا حتفهم وأصيب ما بين 20 إلى 25آخرين إثر سقوط حافلة من فوق جسر بمقاطعة خارجون في ولاية ماديا براديش، صباح اليوم الثلاثاء ، حسبما أفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية، نقلا عن قال وزير داخلية الولاية ناروتام ميشرا.

وقال ميشرا إن الحادث وقع الساعة 08:40 صباح اليوم الثلاثاء، عندما سقطت الحافلة من أعلى الجسر في القاع الجاف لنهر بوراد قرب قرية دونجارجاون.

وأضاف الوزير للصحفيين، أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى المقاطعة وأن الشرطة فتحت تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.