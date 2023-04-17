أميركا.. 4 قتلى و28 جريحا بإطلاق نار في حفل عيد ميلاد بولاية آلاباما

قُتل أربعة أشخاص على الأقلّ وأُصيب أكثر من 20 معظمهم من المراهقين، مساء الأول من أمس، جراء إطلاق نار استهدف حفل عيد ميلاد في ولاية آلاباما الأميركية، حسبما أفادت الشرطة، في أحدث عمليات القتل الجماعي في الولايات المتحدة.

وذكرت تقارير محلية أن عملية إطلاق النار حصلت في حفل عيد ميلاد بمناسبة بلوغ مراهقة سنّ 16 عامًا في بلدة ديدفيل شمال شرق مونتغوميري عاصمة ولاية آلاباما.

وقال الناطق باسم وكالة إنفاذ القانون في آلاباما الرقيب جيريمي بوركيت للصحافيين أمس: "قُتل أربعة أشخاص بشكل مأساوي في هذا الحادث وهناك العديد من الإصابات".

وحدد بوركيت لاحقا أن 28 شخصا أصيبوا بجروح، بعضهم في حالة حرجة، وحض أي شخص لديه معلومات عن الجريمة للتقدم.

وقال الرئيس جو بايدن في بيان إن الأمة مجددا في حداد حزنا على مقتل شبان أميركيين جراء عنف السلاح.

وتساءل بايدن، الذي يسعى منذ مدة طويلة لتشديد القيود على اقتناء السلاح، "إلامَ وصلت أمتنا عندما لا يتمكن أطفال من حضور حفل عيد ميلاد دون خوف؟".

وأضاف أن "السلاح هو السبب الرئيسي لوفاة الأطفال في أميركا، والأعداد في تزايد لا في تراجع"، مؤكدا "هذا أمر لا يحتمل وغير مقبول".

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فقد استقبل مستشفى "ليك مارتن" القريب من موقع إطلاق النار 15 مصابا بطلقات نارية، معظمهم في سن المراهقة، وفق ما أفادت برس هايدي سميث المسؤولة في شركة "ايفي كريك" التي تدير المرفق الصحي الريفي.

وأضافت سميث أن ستة من المصابين غادروا المستشفى وتسعة جرى نقلهم إلى مستشفيات تتمتع بقدرات أعلى، مشيرة إلى أن خمسة منهم في حالة حرجة.