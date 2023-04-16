"حشرات الفراش" التهمته حيا.. وفاة مروعة لسجين في زنزانة أميركية

توفي سجين في مدينة أتلانتا الأميركية بعد "أن أكلته حشرت الفراش حيا" بعد ثلاثة أشهر من سجنه في زنزانة قذرة، وفق محامي الأسرة، مايكل هاربر.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية إن لاشان طومسون (35 عاما) وجد ميتا في زنزاته في سبتمبر الماضي، بعد ثلاثة أشهر من سجنه في زنزانة متسخة، لدرجة أن عاملا كان يرتدي سترة واقية مصممة للحماية من المواد الخطرة عندما كان يدخلها.

وتطالب عائلة طومسون بإجراء تحقيق جنائي في وفاته، وإغلاق السجن الواقع في مقاطعة فولتون بعد وفاته، بسبب "بق الفراش".

ولم يتم تشريح الجثة بعد لتحديد سبب وفاته، لكن تقريرا أشار إلى إصابات بالغة بسبب الحشرات، وقال إن وجهه وأطرافه العلوية والسفلية كانت عليها آثار جروح وآفات ناتجة عن قشط الجلد المتكرر.

وقال مايكل هاربر، محامي الأسرة: "لقد وضعوا الرجل في تلك الزنزانة، وتركوه هناك ليموت"، وأكد أن الأسرة تعمل مع الأطباء للتحقيق في وفاته.

وقال براد، شقيق السجين المتوف، لصحيفة واشنطن بوست، إن الأسرة صدمت لما جاء في تقرير الوفاة، والصور التي تظهر مدى انتشار العدوى في جسده.

